〔台湾债市〕殖利率弹升,外资抛售超短券令债市承压

路透台北9月21日电---台币走贬令债市殖利率周三弹升.在中长期投资大户基金继续减持亚洲新兴市场货币的压力下,外资抛售标的从股票扩及公债与公司债,引发五年券100/6停损卖压出笼,中长券殖利率也连动弹升.

交易商指出,外资这两天在公债卖超的部位明显扩大,以下个月即将到期的两年券98/7为大宗,成交利率约在0.60%附近.短线将持续观察抛售短券的卖压是否减轻,否则殖利率或有弹升的压力,新10年券100/9发行前交易殖利率可能测试1.30%关卡支撑.

"外资跑了,这与他们降低风险性资产的策略有关."一外商银行交易员说.

另一证券商交易员则称,外资持续汇出恐将令货币市场的资金趋紧,债市同业附买回(RP)利率也不易下跌,不利于短券端的表现.

对欧债问题与全球经济放缓的持续担忧,已使得新兴亚洲货币回吐年内涨幅,其中部分货币已转为下跌.[ID:nCN1976533]台币兑美元TWD=TP周二收盘跌1.08角,报29.888.自8月底起,台币已贬值8.68角.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +2.60 0.9930 0.9700-0.9999 60.0

10 100/9 A00109=TWO +2.20 1.2635 1.2402-1.2649 402.5

30 100/8 A00108=TWO +1.25 1.8775 1.8700-1.8775 1.5

由于本周消息面变数不少,除今晚美国联邦储备理事会(美联储,FED)货币政策会议外,周五台湾财政部也将公布第四季发债计划,接下来还有27日10年券100/9的标售以及29日央行理监事会议.交易商认为,债市仍以区间震荡为主.

"先看今晚美国会有什麽动作吧."一证券商交易员说.

交易商预料美联储将在政策会议上宣布进一步宽松措施以刺激美国经济.美联储料宣布计划调整资产组合,卖短债买长债,以此压低长期利率.[ID:nCN1978869]

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8775

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3472

5 100/6 A00106=TWO 0.9930

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)