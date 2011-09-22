〔专栏节选〕货币战争悄悄开打,面对全球"无利多时代"--今周刊「老谢开讲」

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
价值的资产，苹果、亚马逊的胜出，应给大家很多启发。
很多人唱衰美国经济，但是美国科技实力仍主宰全世界经济的发展，正当全世界都竞相展开货币贬值，希望以贬值手段提振出口竞争力之际，实体经济复苏才是最核心问题。而实体经济复苏，恐怕要看未来世界新科技竞赛，谁能带领全世界走向新的里程碑。(完)
--整理 李盈茜
注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.
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特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。