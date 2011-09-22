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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:03 BJT

〔专栏节选〕货币战争悄悄开打,面对全球"无利多时代"--今周刊「老谢开讲」

价值的资产，苹果、亚马逊的胜出，应给大家很多启发。

很多人唱衰美国经济，但是美国科技实力仍主宰全世界经济的发展，正当全世界都竞相展开货币贬值，希望以贬值手段提振出口竞争力之际，实体经济复苏才是最核心问题。而实体经济复苏，恐怕要看未来世界新科技竞赛，谁能带领全世界走向新的里程碑。(完)

--整理 李盈茜

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

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