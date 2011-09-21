〔德国政经〕财长称执政联盟将安度EFSF权限扩大表决案--报载

路透柏林9月20日电---德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)对柏林日报表示,即使必须仰赖反对党来赢得本月稍後就欧元区纾困基金所进行的重要国会表决案,德国总理梅克尔所领导的政府也将安然存在.

梅克尔将在9月29日向国会提交一份法律草案,其旨在扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的权限.内阁在本月稍早已通过该草案,然梅克尔仍得花力气说服党内持怀疑意见的人士.

梅克尔中间偏右执政联盟中的一些成员已扬言要反对该案.如果梅克尔所属的政党迫使其必须仰赖反对党的票数才能通过该案的话,这将是另一个打击.

"对于该法律,我们(在众议院)有80%的多数,"柏林日报援引朔伊布勒的话称."如果我们没有比是80或85%得票率的问题还要大的问题,那麽就算表现不错了."(完)