〔台湾个股〕广达指第三季与全年营运展望未因缩编人力造成改变

路透台北9月21日电---全球笔记型电脑代工大厂--广达(2382.TW)周三发布重大讯息称,林口厂区生产线人力缩编,是为因应个案进行调整,第三季及全年的营运展望仍维持不变.

广达今日稍早表示,由于生产状况不明,因而裁减台湾主要的笔记型电脑生产区--林口厂区的员工数至少三成至不及2,000人.[ID:nCT0401790]

本地媒体报导周三则指出,广达因其客户黑莓机制造商RIMRIM.TO的平板电脑PLAYBOOK卖座不佳,减少生产线员工.

受此利空打击,广达终场收低2.63%报55.5台币,盘中一度重挫近5%至54.3台币;逊于大盘加权股价指数.TWII0.57%升幅.

广达系全球最大的笔记型电脑代工厂.目前以林口为研发总部,中国大陆为制造基地,厂区目前位于大陆的常熟、上海及重庆;林口厂区为广达在台湾仅剩的笔记型电脑制造基地.

RIM先前公布第二季获利严重衰退,因其智能手机及平板电脑销售不振.[ID:nCT0399334]