〔专栏节选〕後PC时代的新产业支柱--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月22日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当今就算有其他的电脑制造商，能够推出足以与iPad匹敌的产品，恐怕也无法扭转台湾电子业迈向成熟的趋势。因为平板电脑产业的规模比ＮＢ来得小，而笔电产业规模又比桌上型电脑来得小；规模愈小，产值就愈小，获利也就愈低。

ＩＴ硬体产业规模缩小的命运似乎难以避免，但这并不代表个人电脑步向死亡，笔电制造商或许会重新设计产品，以延续其生命周期。不过由惠普有意退出ＰＣ产业来看，台湾制造商即将再失去一个重要的销售管道。

虽然亚马逊平板电脑长得如何，至今仍众说纷纭，但大部分产业部落客的预期，它将是容易上手的平板电脑，原本设计的功能就是要比iPad来得少，这款产品可能只是亚马逊丰富云端内容的平台而已。部分分析师臆测，使用者只要支付固定费用，便可取得亚马逊提供的串流内容（streaming content），包含音乐、书籍和其他内容，还有云端电子商务及在云端储存自己内容的功能，如照片等。

硬体所提供的价值必将逐渐消失，而幸存的硬体制造商却只能大打价格战。这样的商业模式甚至比苹果带来的冲击还要大。

随着WiFi和３Ｇ的蓬勃发展，甚至４Ｇ及其他通讯技术的逐渐成形，未来不再需要把所有的内容塞进硬体装置里，串流内容会是未来的技术主流。当你只要支付固定的月费，便可欣赏所有的音乐，那为什麽还要去买单一的音乐ＣＤ呢？

由于台湾极度仰赖ＰＣ产业，接下来，又有什麽产业会成为台湾经济的新支柱呢？第一个想到的似乎是生技业，倒不是生技业充满了想像力，而是有强大的理由支持着。

首先，美国的健保改革，欧洲也势必跟进，这意味着，大型药商开发一项新药所投入平均四亿美元的成本，不见得能够回收。政府介入健康照护产业，代表对药品定价具有更大的影响力，药商的获利也势必缩水。药商为了降低风险，会将部分新药品开发业务外包给小型生技公司。而若如一般外界预期，台湾的生技公司在进入中国市场可享有较大的自由度，那麽将拥有更低的临床实验成本，这项优势有助于争取国际药厂的外包订单。

其次，许多美国顶尖的生技工程师和科学家都是台湾人。二十年前的人才回流，提供了ＩＴ硬体产业成长的能量，或许明日的生技业也会循此模式发展。

最後，老年化社会增加延长寿命和增进健康药品的需求，特别是日本和西方国家；这也将创造实质的经济价值，如同网路所创造的经济价值一样。老年人具有更多的经验、更广的人际网络，以及更具效率和效益的工作能力；如果能延长他们的工作年龄，经济可望成长更快速，进而为年轻人创造更多的就业机会。(完)

--整理 李盈茜

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.