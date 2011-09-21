〔欧洲金融〕法国银行业者将符合巴赛尔III风险资本要求--法兴执行长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎9月21日电---法国兴业银行(SOGN.PA)执行长弗雷德里克 乌代阿(Frederic Oudea)在周三的一篇专访中说,法国银行业者将可符合巴赛尔III协定的风险资本要求.
"法国银行业者在过去两年已经动用500亿欧元(686亿美元)来强化其资本,将符合巴赛尔III协定的规定,"乌代阿对法国费加罗报说.
在被问及银行业是否受到流动性危机的威胁时,乌阿代说虽然形势"并非最佳",但"仍然可控",而央行的干预不应该是永久的.
他说政府对希腊危机需要提供做出"决定性的反应",以帮助重建欧洲的信心.(完)
--编译 李婷仪;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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