〔欧洲金融〕法国银行业者将符合巴赛尔III风险资本要求--法兴执行长

路透巴黎9月21日电---法国兴业银行(SOGN.PA)执行长弗雷德里克 乌代阿(Frederic Oudea)在周三的一篇专访中说,法国银行业者将可符合巴赛尔III协定的风险资本要求.

"法国银行业者在过去两年已经动用500亿欧元(686亿美元)来强化其资本,将符合巴赛尔III协定的规定,"乌代阿对法国费加罗报说.

在被问及银行业是否受到流动性危机的威胁时,乌阿代说虽然形势"并非最佳",但"仍然可控",而央行的干预不应该是永久的.

他说政府对希腊危机需要提供做出"决定性的反应",以帮助重建欧洲的信心.(完)