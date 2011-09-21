〔欧洲经济〕德国财长朔伊布勒认为意大利将会执行撙节计画--报载

路透柏林9月21日电---德国财政部长朔伊布勒对柏林日报称,德国预计意大利将执行其最近同意的撙节计画,消除金融市场对意大利政治进程的疑虑.

"外界对意大利债务的臆测更大程度上是基于政治决策机制,而非经济事实,"朔伊布勒在周三公布的采访中说.此前标准普尔将意大利债信评等调降一个级距.

德国政府预计意大利将会快速且坚决地执行新撙节计画."这将会使市场信服,"朔伊布勒说.(完)