《外汇动态》英镑在英国央行会议纪录出炉前下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0700GMT---英镑/美元跌0.2%至1.5713GBP=D4,仍守在八个月低位1.5632上方,稍晚英国央行发布会议纪录可望显示是否有更多决策官员转而认为英国需推出更多量化宽松措施.
倘若英国央行货币政策委员会(MPC)没有更多委员加入普森的行列,投票赞成进一步推出量化宽松措施,则英镑可能会因空头回补而劲扬,短期阻力在周一所创高位1.5768美元.
据称卖单挂在1.5750上方.
英国将于0830 GMT时发布公共部门收支数据,英国央行首席经济学家戴尔则将于今日稍晚发表谈话.
欧元/英镑EURGBP=D4涨0.2%,至0.8719.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。