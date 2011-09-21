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亚洲 | 2011年 9月 21日 星期三 15:28 BJT

〔日本股市〕因空头回补买盘进驻而小幅收高,受亚股涨势激励

(新增细节)

* 在FOMC会前成交低迷,美联储卖短债买长债料成定局

* 欧债疑虑暂时略微纾缓,但料仍萦绕不去

* 半导体相关类股大跌

* 日经估值仍具吸引力--分析师

路透东京9月21日电---日本股市日经指数周三尾随亚股涨势略微收高,受助于空头回补买盘,稍晚美国联邦储备理事会(FED)将公布政策决议.

但成交量低迷,显示投资意愿不强,许多人仍深深担忧欧洲如何才能避免债务危机恶化.

日经指数.N225收涨0.2%至8,741.16点,但低于25日均线8,776点.东证股价指数.TOPX收高0.3%至757.13点.

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