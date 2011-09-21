〔日本股市〕因空头回补买盘进驻而小幅收高,受亚股涨势激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
* 在FOMC会前成交低迷,美联储卖短债买长债料成定局
* 欧债疑虑暂时略微纾缓,但料仍萦绕不去
* 半导体相关类股大跌
* 日经估值仍具吸引力--分析师
路透东京9月21日电---日本股市日经指数周三尾随亚股涨势略微收高,受助于空头回补买盘,稍晚美国联邦储备理事会(FED)将公布政策决议.
但成交量低迷,显示投资意愿不强,许多人仍深深担忧欧洲如何才能避免债务危机恶化.
日经指数.N225收涨0.2%至8,741.16点,但低于25日均线8,776点.东证股价指数.TOPX收高0.3%至757.13点.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。