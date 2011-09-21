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债券 | 2011年 9月 21日 星期三 16:07 BJT

〔标题新闻〕英财政官员称政府将坚持支出计画,此前报导称官方拟额外向资本项目投资50亿英镑

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7K8006]

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)

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