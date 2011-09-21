〔台湾汇市〕台币兑美元收跌6.2分,观望美联储政策公布

路透台北9月21日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘下跌6.2分.在美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出新政策前,场上交投气氛谨慎,加上受到韩元走势疲弱影响,台币全日偏弱整理.

汇银人士表示,近二日外资在债市抛售短券的部位明显扩大,显示外资有汇出压力,不过场上亦见外商银行买汇轧平多仓,方向并不一致;尾盘在央行例行调节下,台币收在全日最低价位,并续创八个半月以来收盘新低.

同样地,在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,一个月期美元/台币换汇点移至平盘附近,报-0.010/0.005,上日收盘报-0.060/-0.040,意味着市场观望气氛浓厚.

"目前在29.9元附近有压力,台币应该会先整理打底,才会有机会向上."一位本地银行人士说,"不过,还是要先看今晚美联储的动作."

市场人士指出,美联储或将选择卖短债买长债(Operation Twist),而非第三轮债券购买计划(QE3)来刺激经济,但对美元走势影响还有待观察.台币近日走势主要随贸易竞争对手国货币--韩元而动,明日将持续观察韩元及外资动向.

他们并表示,因台币今日收盘价接近30元大关,明日还是很有机会往30元大关测试,主要交投区间先看29.9-30.1元.

台币兑美元上次收盘低点出现在1月6日,报30.101元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.57%,报7,535.88点;外资及陆资今日在台股买超28.05亿台币,结束连续二日卖超,上交易日为卖超54.11亿.[ID:nCT0402026]

东京汇市中,美元兑日圆周三跌至纪录低位附近,受日本出口商和止损卖单的打压,但稍後在震荡交投中削减跌幅,因交易商对当局可能采取干预举措的警惕情绪升温.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.950 29.888 29.861-29.950 29.890 7.86 12.05

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.949 29.902 29.880-29.949 29.910 3.39 4.13

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.005 -0.060/-0.040

美元/台币六个月期 -0.290/-0.260 -0.340/-0.310

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