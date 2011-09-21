〔路透专访〕俄罗斯必须进行改革,否则经济成长率将逐渐下滑--IMF

路透莫斯科9月21日电---国际货币基金组织(IMF)一名高层官员向路透表示,俄罗斯在未来几年内必须就财政及货币政策进行根本的改革,否则经济成长将减缓,波动将更为剧烈,且远低于其潜在成长率.

IMF负责俄罗斯事务的主管Odd Per Brekk在受访时指出,俄罗斯政府需在2015年前将非石油预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比率降至4.7%,以期达成6%的经济年增长率.

俄罗斯央行也必须将政策目标改为瞄准通胀,而非控制卢布汇率.

Brekk表示,央行应将中期通胀年度目标降至3-5%区间,该行2011年的目标为控制在7%以下.

"俄罗斯若延续过去10年来的政策,则经济成长率将逐步降至3.5-4%,经济将更无法多元化,更容易受到外部因素冲击,也会更缺乏承受这些冲击的缓冲力量."

IMF周二将俄罗斯2011年GDP成长预估值由先前预估的4.8%降至4.3%,明年GDP成长预估值则由4.5%降至4.1%.(完)