《即时观点》英国央行9月会议记录显示,以8-1维持量化宽松规模不变

路透伦敦9月21日电---周三公布的英国央行9月会议记录显示,该央行准备向步履蹒跚的英国经济注入更多资金,而购买更多资产的计划可能最快于10月推出.[ID:nCN1978683]

在9月会议上,货币政策委员会(MPC)普森投票支持将资产购买计划规模再扩大500亿英镑,他仍是唯一一位持该意见的委员.会议并以9:0的票数通过维持利率在0.5%不变.