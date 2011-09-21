《台湾债市专栏》外汇存底增速变缓,停止升息殖利率跌幅也有限

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 外汇存底增幅速度缓慢,台债资金行情不如以往强劲

* 纵然央行停止升息,缺乏资金行情的台债殖利率跌幅料受限

撰稿人 瞿玉娟

欧洲持续无法解决的债务危机，让原本已十分脆弱的经济成长力道更加疲弱，加上金融市场的信心不振，使最近一个月来国际债市再度上演大多头行情。在FED持续不对QE3政策松口的态度下，美债殖利率甚至跌破2.0%的整数关卡而频创历史新低；大西洋的另一岸德国也因内部问题导致德债殖利率跌破历史低点，两者相互呼应。然而，若观察今年以来台债殖利率走势，截至目前仍未如美欧债市频创新低的表现来看，台债近来多头动能似乎不若美欧债市强劲。

**今年以来外汇存底增幅速度缓慢，促使台债资金行情似不如以往强劲**

笔者观察过往央行公布外汇存底数据，并换算成每月增幅後发现，外汇存底月增幅与台湾十年期公债走势有极大关联性。笔者以2006年至目前为止的外汇存底月增值变化来看，2008年以前，台湾政经情势未稳，外汇存底的月增幅度大致呈现在零轴上下震荡的平稳情况，在外汇存底未大幅增加以挹注市场资金水位下，台债殖利率大致与央行货币政策、国际景气成长情况呈现同步走势。因此，当2004年央行启动升息循环後，即带动台债殖利率震荡走扬。

然而，2008年起因两岸关系和缓，加以国际资金纷纷预期亚洲货币升值效应，外汇存底遂呈现大量汇入情况，在2008年9月曾经出现单月增加1,852亿台币，而12月时增加幅度更高达3,738亿台币。大量汇入的资金加上央行因金融海啸大幅降息，使台债殖利率迅速走跌；而笔者认为最明显的例子为2010年6月央行意外升息时的市场表现。

观察2010年1月起，台湾外汇存底以平均每月779.36亿台币的速度增加，至6月底止外汇存底已达3,623亿美元。持续流入的资金，造就国内宽松的资金环境。因而在2010年6月台湾央行罕见出乎市场意料升息半码，但台债殖利率却不涨反跌。笔者认为若观察外汇存底变化，净流入的国际资金确实提供了当时殖利率走跌空间。然而，2010年10月台湾外汇存底当月减少2,081.19亿元，之後数月外汇存底皆大幅减少，也让台湾10年期公债殖利率月均值自今年4月低点1.36%反向走扬至7月的1.51%。

笔者认为，外汇存底与国内资金环境的相关性，也可由外汇存底月增加值与NCD月增加值的变化一见端倪。市场往往将NCD馀额的水位视为国内资金环境宽松与否的指标，因此若由外汇存底与NCD之间的关系，即可看出外汇存底影响国内资金环境的结果。举例来说，2009年1月，台湾外汇存底自前月的月增3,738亿台币骤减至仅增加860亿台币，而同月份NCD月增值也自前月的1,900亿台币瞬间降为月减1,096亿台币；尔後可发现外汇存底的月增幅度，跟央行NCD馀额月增额度亦步亦趋。

从NCD月增额的幅度搭配台湾10年期公债走势观察，即可解释外汇存底与台债走势、市场资金水位的关系。投资人若观察2007年以来资料，可以发现2007年上半年，NCD的月增幅度呈现减少情况，而当时台债殖利率从2007年3月的月均值1.96%上弹至7月的月均值2.58%。最近的例子在去年10月至今年1月时，当时台债殖利率月均值自1.19%弹升至1.45%，而当时的NCD月增额度也从1308亿台币大幅下滑成为减少2042.5亿台币。而後在今年初NCD月增额度持续上扬，也造就了台债殖利率的走跌。然而，笔者观察到近来NCD的月增幅度亦逐渐下滑，投资者操作须谨慎。

由上述资料分析可见，外汇存底与台债殖利率走势息息相关，在最近公布的外汇存底增加幅度趋缓下，笔者认为，倘若未来外汇存底无法大幅增加进而带动台债资金行情，即便本月份央行理监事会议一如市场预期停止升息，短线上台债殖利率大幅走跌空间将会有所限制。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)