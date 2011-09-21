〔台湾货币市场〕短率大致平稳,本月又逢季底外商银资金偏少(更新版)

(更新拆款,准备金数据)

* 短率大致平稳

* 月底前外商银资金偏少

记者 高洁如

路透台北9月21日电---台湾银行间短期利率周三虽然大致能维持平稳,不过资金并不宽裕,外商银行的资金较上日更少,少钱的本地银行只能少报存单、开负数因应.

市场人士指出,本月又逢季底,且近期外资对新兴市场持续减持,汇出力道仍在,让台币资金更见短少.有部分银行表示,和外商银拆入到期能续做的金额成数相当低,且这个情况将会持续到月底.

"今天外商银行里面多的人不多,缺的人又缺很大,外商银行之间自己都调不平了,"一位外商银行交易员说.

她并进一步表示,由于本月又逢季底,囿于内部的规定所致,许多交易不能进行,使得市场上可供拆借的多馀资金大幅减缩.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.394%,上日在0.393%;区间为0.295-0.760%,上日在0.295-0.790%.2-7天拆款利率区间在0.392-0.81%,上日在0.388-0.80%.

央行委托大型金融机构拆入隔夜资金的利率仍维持在0.388%.

**短票销路好**

短票市场方面,票券商指出,今日的短票量也不高,而银行间的资金虽然不多,但对短票倒是相当欢迎,短票卖得相当好.

"央行可能不升息了,现在短票是卖方市场,"一位票券商交易员说.展望未来,交易员表示,周四、周五虽然一般短票的金额会冲高,不过稍微问一下买方,短票也就预售的差不多了,短票利率应能在此间持稳.

欧美景气恐有陷入衰退疑虑,新兴市场央行如巴西央行已在8月底开启降息循环.市场渐多分析师认为,台湾央行9月底的利率将维持不变,暂停升息循环.(全球主要国家和地区的最新指标利率一览请见[ID:nCT0400502])

金融同业间承作的30天期内短票主要利率仍在0.86%.

央行今日共发行1,019.7亿台币存单.相较存单到期金额1,131.2亿,存单发行馀额减少111.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期577亿,周五为1,117亿.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为92亿台币,累计超额准备为966亿台币,加计前期1%的超额准备为2,161亿台币.

**公债RP利率稳中趋升**

债市同业附买回(RP)利率周三稳中趋升.因今日有68亿台币台湾中油[CHIP.UL]10年期公司债发行,及部份寿险有换汇以将资金汇出的需求,各家机构多缺不一,再加上跨月成交渐多,令成交利率逐步向高档靠拢.

资金调度人士表示,因中油公司债年期较长,寿险买盘较多,一早见部份寿险走钱,但投信端有余钱挹注,场上找钱并不难.然而,时序进入下半月,部分交易商于承作跨月交易时,利率会斟酌增加1-2个基点,使得成交利率较为分散.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.69%,少数高见0.70%;上日报0.67%-0.69%.

交易商统计,明日还有中油七年期公司债发行,金额为60亿台币.(完)