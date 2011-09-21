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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 18:03 BJT

《英国经济焦点》央行会议记录暗示准备挹注更多货币提振经济

路透伦敦9月21日电---英国经济前景急速恶化,促使英国央行周三释出讯号,准备进一步挹注货币,最快可能就在10月.

英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.

会中也讨论了调降已经处于极低水准的利率.

若央行采取行动支持经济,将是保守党执政联盟所乐见的.周三公布的数据显示,政府支出增加及税收疲软,导致英国8月公共部门净借款创下历年同月纪录高位.

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