《英国经济焦点》央行会议记录暗示准备挹注更多货币提振经济

路透伦敦9月21日电---英国经济前景急速恶化,促使英国央行周三释出讯号,准备进一步挹注货币,最快可能就在10月.

英国央行9月会议记录显示,多数决策官员认为,过去一个月的种种压力,增强了"立即"重返量化宽松政策的理由.

会中也讨论了调降已经处于极低水准的利率.