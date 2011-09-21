〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连涨两天,受亚洲需求推助

路透伦敦9月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第二日上涨,受到亚洲铁矿石及煤炭买盘推助.

经纪商指出,船吨供给增速已超过商品需求成长,预料将使得未来数月运价涨势受限.

波罗的海乾散货运价指数上涨0.89%或16点,至1,811点;在周二上涨之前曾连跌三日.上周稍早曾升至近九个月来的最高水准.

近期涨势主要受到澳洲及巴西对中国煤炭及铁矿石出口更为强劲所带动,这提振了大型海岬型船运市场.日本煤炭进口亦增加.

"澳洲生产相当强劲,已经回到危机前的水准,他们产出多少就能出口多少,产能开到最大,这支撑海岬型船货运市场."经纪商ICAP Shipping乾货货运及基础资源研究主管Georgi Slavov表示.

"日本回到市场,他们稳定增加煤炭及铁矿石进口."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI升2.38%,海岬型船舶日平均获利回升至25,087美元,连续第二日上涨.

"我们维持涨势已经暂时告一段落的看法,短期内料见到运价下滑."Arctic证券分析师Erik Nikolai Stavseth表示.

每日平均获利上周稍早曾触及九个月最高水平.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.35%,该型船舶平均获利降至13,345美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)