〔美国个股〕惠普董事会可能罢黜现任执行长,临时聘用eBay老将--消息

路透9月21日电---熟知内情消息人士指出,惠普(HPQ.N)即将在周三召开董事会,当中可能考虑罢黜上任还不满一年的执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker),并可能暂时聘请前eBay执行长惠特曼(Meg Whitman)担任此一职务.

消息人士向路透表示,惠普董事会正反覆推敲许多议题,包括是否该任命惠特曼担任过渡时期执行长等等;该公司董事会正面临股东所提出的多起诉讼,同时投资人的抨击声浪日益高涨.

惠普正试图控制多个层面的信誉危机,并以领导层为起点.不愿具名的消息人士表示,目前对于领导层的问题尚未有决定.

若董事会罢黜阿波泰克尔,则将成为连续第三位被撵走的执行长.惠普的营收居美国科技业之冠.

华尔街对此消息报以热烈回应,惠普股价应声大涨6.6%,收盘报23.96美元,市值马上膨胀30亿美元.(完)