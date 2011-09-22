〔美国个股〕惠普董事会可能罢黜现任执行长,临时聘用eBay老将--消息

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透9月21日电---熟知内情消息人士指出,惠普(HPQ.N)即将在周三召开董事会,当中可能考虑罢黜上任还不满一年的执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker),并可能暂时聘请前eBay执行长惠特曼(Meg Whitman)担任此一职务.
消息人士向路透表示,惠普董事会正反覆推敲许多议题,包括是否该任命惠特曼担任过渡时期执行长等等;该公司董事会正面临股东所提出的多起诉讼,同时投资人的抨击声浪日益高涨.
惠普正试图控制多个层面的信誉危机,并以领导层为起点.不愿具名的消息人士表示,目前对于领导层的问题尚未有决定.
若董事会罢黜阿波泰克尔,则将成为连续第三位被撵走的执行长.惠普的营收居美国科技业之冠.
华尔街对此消息报以热烈回应,惠普股价应声大涨6.6%,收盘报23.96美元,市值马上膨胀30亿美元.(完)
--编译 张明钧;审校 艾茂林
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。