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公司新闻(中文) | 2011年 9月 22日 星期四 07:53 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--9月22日

汤森路透9月21日电---以下为标准普尔500企业中将于9月22日(周四)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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AMC Q1 2012 Cintas Corp (CTAS.O) 0.48 13 0.40

BMO Q3 Discover Financial Services (DFS) 0.93 20 0.47

11:30 Q1 FY12 联邦快递(FedEx) (FDX) 1.46 25 1.20

AMC Q1 2012 耐克公司(耐吉,Nike) (NKE) 1.21 19 1.14

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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