《全球主要国家债券发行预告》--9月22日-9月29日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月22日(四)
伦敦--英国标售47.5亿英镑、票息为1.75%在2017年到期的债券.
罗马--意大利公布将于9月27日标售的零息债券(CTZ)规模细节.
罗马--意大利公布将于9月28日标售的欧元区指数挂勾固息债券(BTPei)细节.
罗马--意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)细节.
华盛顿--美国财政部标售10年期通膨保值债券(TIPS)(1700).
9月23日(五)
主要国家暂无发债计画.
9月26日(一)
罗马--意大利公布将于9月29日标售的固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu)规模细节.
9月27日(二)
东京--日本标售两年期公债(0130).
罗马--意大利标售零息债券(CTZ),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售两年期公债.
9月28日(三)
法兰克福--德国标售约60亿欧元、2016年10月14日到期的五年期公债(Bobl).
罗马--意大利标售欧元区指数挂勾固息债券(BTPei),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售五年期公债.
9月29日(四)
罗马--意大利标售固息债券(BTP)及欧元银行间拆放款利率(Euribor)挂勾浮息债券(CCTeu),认购截至0900GMT.
华盛顿--美国财政部标售七年期公债.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
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