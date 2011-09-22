〔欧洲经济〕欧洲必须更加努力地平息危机--美国财政部

* 美国财政部:欧元区危机是全球成长的最大威胁

* 需要向银行业及疲弱的欧元区国家提供明确的援助

* 财政政策上的分歧不会成为20国集团(G20)的讨论重点--官员

* 美国将促请新兴市场国家放手让货币升值

路透华盛顿9月21日电---美国财政部周三表示,欧洲债务危机是全球经济的最大威胁,并呼吁欧洲决策人士能够对处于困境的银行及政府提供明确的援助.

美国财政部一名高阶官员表示,欧洲已经提高对危机的回应程度,但还需要更加努力.

"他们所面临的挑战相当明确.必须明确地确保拥有稳健财政计画的主权国家能够取得价格负担得起的融资,并应确保欧洲银行业拥有必要的流动性及充裕资本."该名官员向记者表示.

这位不愿具名的官员表示,欧洲债务危机以及其对全球经济成长和市场信心的冲击,将成为周四展开的20国集团(G20)财经首长会议、以及国际货币基金组织(IMF)的焦点话题.

该名官员指出,美国面临景气复苏的"疲弱时刻",欧洲危机损及市场及消费者信心,对美国经济成长构成威胁.

美国财政部长盖特纳先前呼吁,德国等欧洲较富裕国家应向其经济提供更多财政支撑,而此一构想遭到欧盟决策人士的强烈拒绝.

在美国将讨论总统奥巴马提出的就业计画之际,其不太可能在G20及IMF会议上大力推动上述议题.

该名官员表示,"我们承认,其他国家在刺激其国内经济成长并降低财政赤字时,将做出不同的选择.我认为财政政策分歧将不会是本周末讨论重点."

但华府料将呼吁包括中国及印度在内的G20主要新兴市场成员国进一步提振内需,这将有助于填补全球经济成长的空缺.该名官员指出,关键在于这些国家让自己的货币更为迅速地升值.(完)