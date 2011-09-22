《台湾报摘》--工商时报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 头版头条:
--台湾日月光(2311.TW)周三在上海浦东新区张江科技园区举行集团上海总部开工典礼,并宣布在上海金桥投资兴建封测厂.董事长张虔生表示,未来几年,日月光在上海地区的投资总额将超过60亿美元,每年能创造出85亿美元营收.
* 其他:
--宏达电(2498.TW)今年品牌价值以36亿美元,高居台湾国际20大品牌之冠,且极有可能挤入今年全球百大品牌之林.面对消费性电子买气不佳,宏达电执行长周永明则微笑表示,对宏达电第四季销量没有影响.
--台日投资协议今日将签署,这是台湾对外签署的投保协议中,第一个包含自由化概念的全面性投资协议.据了解,我方采取"堆积木"策略,以投资协议带头,逐步达成台日签署自由贸易协定(FTA)的最终目标.
--新兴市场成为个人电脑(PC)业者争相布局的区域,继华硕(2357.TW)大老施崇棠、沈振来常驻(long stay)巴西后,宏基(2353.TW)也加速巴西布局,因南美市场对于进口产品课以高额税率,宏基自下月起扩大代工厂仁宝(2324.TW)巴西厂的订单量.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 黄凯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。