《台湾报摘》--工商时报9月22日

* 头版头条:

--台湾日月光(2311.TW)周三在上海浦东新区张江科技园区举行集团上海总部开工典礼,并宣布在上海金桥投资兴建封测厂.董事长张虔生表示,未来几年,日月光在上海地区的投资总额将超过60亿美元,每年能创造出85亿美元营收.

* 其他:

--宏达电(2498.TW)今年品牌价值以36亿美元,高居台湾国际20大品牌之冠,且极有可能挤入今年全球百大品牌之林.面对消费性电子买气不佳,宏达电执行长周永明则微笑表示,对宏达电第四季销量没有影响.

--台日投资协议今日将签署,这是台湾对外签署的投保协议中,第一个包含自由化概念的全面性投资协议.据了解,我方采取"堆积木"策略,以投资协议带头,逐步达成台日签署自由贸易协定(FTA)的最终目标.

--新兴市场成为个人电脑(PC)业者争相布局的区域,继华硕(2357.TW)大老施崇棠、沈振来常驻(long stay)巴西后,宏基(2353.TW)也加速巴西布局,因南美市场对于进口产品课以高额税率,宏基自下月起扩大代工厂仁宝(2324.TW)巴西厂的订单量.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.