《台湾报摘》--经济日报9月22日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
* 头版头条:
--台湾日月光(2311.TW)集团董事长张虔生表示,未来8-10将加码投资上海总部,累计达400亿元人民币(约1,876亿台币),兴建集团在大陆最大半导体封测生产基地.这项投资案不仅是台湾半导体在大陆最大规模投资,也是全球封测厂中最大手笔.
* 其他:
--两岸第一条直达海缆即将开建,中华电信(2412.TW)与大陆电信三雄合资兴建的金厦海缆,昨日获国家通讯传播委员会(NCC)通过,最快明年3月底开通,可强化通讯品质,通话成本降低,可望刺激通话费降价.
--国内银行授信过度集中电子产业,特别是DRAM、面板厂商,引起财金部会的关注.金管会及中央银行等部会召开监理机关联系会议达共识,将发函各银行提醒注意,并在金检时加强查核风险集中度.
--欧美债券风暴袭击,国内景气蒙上阴影,新光三越百货公司下修今年周年庆业绩目标成长幅度至3%、达206亿台币,较往年成长10%大幅降低.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。