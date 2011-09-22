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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 08:20 BJT

《台湾报摘》--经济日报9月22日

* 头版头条:

--台湾日月光(2311.TW)集团董事长张虔生表示,未来8-10将加码投资上海总部,累计达400亿元人民币(约1,876亿台币),兴建集团在大陆最大半导体封测生产基地.这项投资案不仅是台湾半导体在大陆最大规模投资,也是全球封测厂中最大手笔.

* 其他:

--两岸第一条直达海缆即将开建,中华电信(2412.TW)与大陆电信三雄合资兴建的金厦海缆,昨日获国家通讯传播委员会(NCC)通过,最快明年3月底开通,可强化通讯品质,通话成本降低,可望刺激通话费降价.

--国内银行授信过度集中电子产业,特别是DRAM、面板厂商,引起财金部会的关注.金管会及中央银行等部会召开监理机关联系会议达共识,将发函各银行提醒注意,并在金检时加强查核风险集中度.

--欧美债券风暴袭击,国内景气蒙上阴影,新光三越百货公司下修今年周年庆业绩目标成长幅度至3%、达206亿台币,较往年成长10%大幅降低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如

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