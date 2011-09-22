《新兴市场重要经济事件预告》--9月22日-9月29日

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(除特别说明,均为GMT时间)
9月22日(四)
比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus宣布利率决定(1300).
布拉格--捷克央行管理委员会召开议息会议,料于1100GMT宣布利率决定,1230GMT举行记者会.
布达佩斯--匈牙利央行公布季度通胀报告细节(0800)
日内瓦--WTO委员会会议,议题为"地区性贸易协定"(至9月23日).
法兰克福--以色列央行总裁Stanley Fischer在法兰克福大学举行的活动上发表演讲(1000).
华沙--波兰央行公布上次货币政策委员会会议记录.
塔林--爱沙尼亚政府料批准该国2012年预算案,并递交议会.
华盛顿--金砖国家财长会议.
9月23日(五)
华盛顿--2011年世界银行集团和IMF年度会议(至9月25日).
布达佩斯--匈牙利财政委员会发布关于2012年预算草案的意见.
华盛顿 -- 20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日).
华盛顿--巴西-美国商会组织的2011年经济会议.巴西央行总裁将出席.
华盛顿--经济合作暨发展组织秘书长葛利亚和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)发表演说,主题是主权风险和金融稳定:政策策略、权衡和影响(1915).
9月24日(六)
华盛顿--突尼西亚央行总裁Mustapha Nabli在国际金融协会(IIF)2011年年会前,参加"变动中的中东面貌--区域和全球影响"会议.(1900)
华盛顿--巴西央行总裁Alexandre Tombini及土耳其央行总裁Erdem Basci在IIF 2011年年会前参与一项小组讨论(2045).
华盛顿--国际货币及金融委员会(IMFC)会议.
华盛顿--世界银行行长佐利克及国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德记者会(2135).
9月25日(日)
巴黎--20国集团(G20)工作和就业部长级会议(至9月27日)
9月26日(一)
耶路萨冷--以色列央行利率决定(1530)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)就贸易便利化举行会议(至9月30日).
9月27日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行发布月度公告的最终版本.
伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).
日内瓦 --世界贸易组织(WTO)争端解决机构会议.
9月28日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)对毛里塔尼亚和几内亚进行贸易政策评估(至9月30日).
坎昆--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在金融包容性联盟(Alliance for Financial Inclusion)组织的会议发表主旨演讲(1400).
9月29日(四)
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议.
台北--台湾中央银行第三季理监事会议(0900).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。