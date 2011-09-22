《台湾重要政经日程》--9月22日-2012年1月14日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
==================今日重要政经消息======================
9/22(四)
--15:00 台、日签署投资协议.
--16:00 主计处公布8月经季节调整失业率,7月为4.37%.
==================近期重要政经消息======================
9/23(五)
--16:00 经济部公布8月工业生产,7月年增率为3.93%.
9/26 (一)
--16:10 央行公布8月货币总计数,7月年增率是6.18%.
9/27 (二)
--16:00 经建会公布8月领先指标月变动率,7月领先指标指数较上月微升0.04%.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
9/29 (四)
--16:00 央行举行第三季理监事会议.
10/5 (三)
--16:00 主计处公布9月消费者物价指数(CPI)年增率,8月为成长1.34%.
--16:10 央行公布9月底外汇存底,8月底为4,002.94亿美元.
10/7 (五)
--16:00 财政部公布9月进出口金额,8月出口年增率7.2%.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
10/20(四)
--16:00 9月外销订单年增率,8月为年增5.26%.
11/21(五)
--16:10 央行公布第三季经常帐、国际收支.第二季经常帐顺差90.2亿美元,国际收支顺差49亿美元.
2012年
1/14(六)
--总统与立法委员选举.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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