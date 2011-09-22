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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:16 BJT

〔台湾汇市〕台币汇价盘初贬至八个半月低位,美联储警告经济恐下行

路透台北9月22日电---台币兑美元TWD=TP周四盘初贬逾2角,创八个半月以来盘中低位.因美国联邦储备理事会(美联储,FED)警告经济面临严重下行风险,打压市场风险偏好.国际美元大涨,台币开盘便一举贬破30元大关.

台币兑美元上次盘中低位出现在1月6日,报30.251元.

本地时间上午9:06时,台币兑美元大跌2.41角至30.191元.同时间,台股.TWII重挫2.16%,报7,373.22点.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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