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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:00 BJT

〔东京汇市〕美元升至七个月新高,此前FED祭出卖短债买长债政策

* FED祭出卖短债买长债(Operation Twist)政策,短天期美国公债收益率及美元跳升

* 欧元/日圆触及十年低点,FED决议出炉後风险胃纳转弱

* 澳元/美元探向平价水准,FED并未提出量化宽松政策

* 瑞郎面临压力,传言称瑞士央行可能调整汇价目标

* 新西兰元下跌0.7%,此前公布的新西兰国内生产总值(GDP)数据疲软

路透东京9月22日电---美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称将会将增加长天期公债在持仓中的比重,而资金受到美国短天期公债利率走高的吸引而涌入美元.

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