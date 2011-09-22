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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:26 BJT

〔台湾股市〕盘初扩大跌幅至2%以上,此前美联储对美经济发出警告

银行类指数挫跌2.75%,电子类指数.TELI跌1.94%.

台币兑美元TWD=TP走软0.88%至30.214台币,为1月6日以来最弱.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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