〔欧洲金融〕欧洲央行修改担保品规定,分析师称整体而言较以往宽松

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透法兰克福9月21日电---欧洲央行周三表示,已经修改相关规定,扩大了可以充当流动性操作担保品的资产范围,但该行同时也限制某些金融工具的使用,分析师多认为整体而言较以往宽松.
欧洲央行在一份声明稿中指出,"欧元体系已废止以下规定:除有担保的银行债券以外,信贷机构发行的债务工具唯有获准在受监管的市场中交易,才能够充当担保品."
多位分析师表示,整体而言,欧洲央行对流动性操作中可接受的担保品规定有所放宽.
欧洲央行同时限制银行发行的无担保债务工具的使用.
欧洲央行指出,"唯有在这类资产占整体担保品价值不超过5%时,才能够使用此类资产."
先前的限制条件为10%.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。