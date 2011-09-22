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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 09:49 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行修改担保品规定,分析师称整体而言较以往宽松

路透法兰克福9月21日电---欧洲央行周三表示,已经修改相关规定,扩大了可以充当流动性操作担保品的资产范围,但该行同时也限制某些金融工具的使用,分析师多认为整体而言较以往宽松.

欧洲央行在一份声明稿中指出,"欧元体系已废止以下规定:除有担保的银行债券以外,信贷机构发行的债务工具唯有获准在受监管的市场中交易,才能够充当担保品."

多位分析师表示,整体而言,欧洲央行对流动性操作中可接受的担保品规定有所放宽.

欧洲央行同时限制银行发行的无担保债务工具的使用.

欧洲央行指出,"唯有在这类资产占整体担保品价值不超过5%时,才能够使用此类资产."

先前的限制条件为10%.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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