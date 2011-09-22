〔台湾汇市〕台币兑美元盘中重贬4角,外银估将贬破31元价位(更新版2)

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
(新增外银评论及更新报价)
* 台币兑美元重贬4角,续创八个半月新低
* 渣打银行预估台币将贬至31.46元
* 美联储警告经济下行风险,亚洲股汇市纷纷下挫
* 30.2元附近见央行美元卖盘
路透台北9月22日电---台币兑美元TWD=TP周四盘中重贬4角,续创八个半月低位.因美国联邦储备理事会(FED)称经济有下行风险,投资者争相抛售风险性资产,亚洲股汇市纷纷下挫.
渣打银行今日也发表作多美元的建议,预估台币兑美元将贬至31.46元价位.因台湾仍是以外销为导向的经济体,在全球经济成长力道趋弱下将蒙受损害;此外,外资持续出脱台股并汇出资金,也令台币承压.
汇银人士表示,外资汇出力道强劲,但也见出口商陆续进场抛汇,稍稍缓和台币跌势.另外,于30.2元附近,亦见央行的些许美元卖盘浮现,以稳定台币走势,後续将密切观察央行动态.
台币兑美元盘中触及30.350元,续创八个半月以来低位.上次盘中低位出现在1月3日,报30.370元.
"韩元和坡元等亚币都贬了很多,加上台股也贬了不少,整个市场很恐慌."一本地银行交易人士称.
根据汇丰调查报告显示,台湾为出口导向型市场,且接单多为美元计价,料此波贬势将有助于电子业出口报价,尤其对半导体、动态随机存取记忆体(DRAM)、积体电路设计等产业获利有极大挹注.自7月以来,台币兑美元贬值幅度逾4%.
本地时间上午11:12,台币兑美元贬值3.98角至30.348元,早盘区间在30.100-30.350.同时间,台湾加权指数.TWII重挫3.02%报7,308.14点;外资及陆资上日在台股买超28.05亿台币,结束连续二日卖超,上交易日为卖超54.11亿.[ID:nCT0402026]
美联储周三采取行动,试图压低长期借款成本和支撑楼市,应对其所称美国经济面临的严重风险.他们表示,将推出一项新的4,000亿美元计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85兆美元资产负债表中占据更大比重.[ID:nCN1980359](完)
--记者 李盈茜/董永年; 审校 林高丽
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。