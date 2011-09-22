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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 09:30 BJT

《外汇动态》新加坡及韩国被发现卖出美元以抑制本币跌势--交易商

0110GMT--交易商表示,新加坡和韩国外汇当局正在卖出美元以抑制其本币的跌势.

他们表示,新加坡金融管理局的代理银行被发现自开盘起卖出美元/坡元SGD=D3;其他市场人士则持续买进美元/坡元.

美元/坡元下跌0.4%至1.2870,开盘报1.2919.周三时曾高见1.2972,为1月11日以来最高.

"(对干预)第一个反应就是卖出美元/坡元.但在盘中交易将可能会买回,"一名交易员表示."各方人马都在卖坡元."

交易员称,韩国外汇当局亦被发现在卖出美元/韩元KRW=KFTC.

美元/韩元跳涨2.3%至1,176.6韩元,此前高见1,179.5,为去年9月初以来最高.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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