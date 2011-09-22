《全球重要经济事件一览表》--9月22日-9月29日

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9月22日(四)

赫尔辛基--芬兰央行、经济政策研究中心(CEPR)、金融中介期刊及欧洲大学财政研究学会(SUERF)共同主办"风险管理的未来"活动(至9月23日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)就区域贸易协议举行委员会议(至9月23日).

法兰克福--德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele在2011年银行卡论坛上发表演讲,题为"SEPA之後是什麽?"(0730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1330).

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和副总裁Barbro Wickman-Parak与Lars E.O. Svensson访问美国.

华盛顿--美国财长盖特纳在刊物National Journal主办的"提高美国在全球经济中的竞争力峰会"上讲话(1230).

华盛顿--欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在彼得森研究所发表演讲,题为"欧洲经济日程:恢复信心,扶助经济增长"(1330).

华盛顿--美国参议院安全和国际贸易与金融小组委员会举行听证会,主题为"欧洲债务与金融危机:缘起、选择与对美国乃至全球经济的影响"(1830).

9月23日(五)

华盛顿---世界银行和国际货币基金组织(IMF)2011年会(至9月25日).

华盛顿--20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日).

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告-经济形势)(0730).

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Karolina Ekholm参加野村的客户午餐活动,并就经济与货币政策的发展发表讲话(1000).

苏黎世--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在瑞士央行研究会议上发表讲话,主题为"非常规货币政策"(1845).

华盛顿--国际金融协会2011年年度会员会议(至9月25日).

华盛顿--IMF总裁拉加德在布雷顿森林委员会(Bretton Woods Committee)一个会议上发表讲话(1615).

华盛顿--加拿大央行总裁卡尼在布雷顿森林委员会发表演说(1800).

华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚和巴西央行总裁Alexandre Tombini在布雷顿森林委员会就主权风险和金融稳定发表讲话(1915).

华盛顿--欧洲央行(ECB)总裁特里谢在布雷顿森林委员会就风险和金融稳定发表演讲(2025).

华盛顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在布雷顿森林委员会就金融稳定和经济成长发表讲话(1730).

9月24日(六)

华盛顿--国际金融协会2011年年度会员会议(第二日).

华盛顿--欧洲央行执委会成员史塔克参加"2008年金融危机後货币政策的范围和限度"的小组讨论(1540).

华盛顿--欧洲央行执委会成员史塔克在国际金融协会2011年年度会员会议上,就"全球复苏-新兴经济体的通胀压力"参加讨论(2045).

华盛顿--德国财政部长朔伊布勒在国际金融协会2011年年度会员会议上讲话(1830).

华盛顿--国际货币及金融委员会(IMFC)会议.

9月25日(日)

巴黎--20国集团(G20)就业与雇佣问题部长级会议(至9月27日).

华盛顿--加拿大央行总裁卡尼在国际金融协会会议上讲话(1215).

华盛顿--希腊财长Evangelos Venizelos参加国际金融协会2011年年度会议的"成熟市场的风险管理"讨论(1545).

华盛顿--爱尔兰财长Michael Noonan在国际金融协会2011年年度会议上发表主旨演讲(1645).

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯参加30国集团(G30)国际银行业研讨会,就"金融市场与监管"参与小组讨论.

9月26日(一)

纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加Medley Global Advisors举办的"危机後的政策制定"活动的小组讨论(1330).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)谈判小组就促进贸易举行会议(至9月30日).

伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特就英国经济与货币政策发表讲话(0800).

华盛顿--全美商业经济协会(NABE)/American Economic Association发表简报,题为"照亮经济前路:2012年经济普查对企业与政府决策的重要意义"(1600).

华盛顿--芬兰央行总裁利卡宁就"欧洲承受压力:前途何在"发表讲话(2030).

纽约--欧洲央行(ECB)执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在Medley顾问公司组织的一次会议上参加小组讨论(1330).

华盛顿--ECB管理委员会委员魏德曼就"德国在全球经济中的作用"发表演讲(1600).

芝加哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场有关主权债务的研讨会上参加小组讨论(1900).

9月27日(二)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

伯拉第斯拉瓦--欧洲央行管委会成员马库赫向斯洛伐克央行提交国内生产总值(GDP)增速、通胀和经常帐的新预估值,并就斯洛伐克和欧元区的现状和前景发表评论(1100).

佛罗里达州杰克逊维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表有关美国经济的讲话(1630).

温哥华--加拿大央行副总裁Tiff Macklem在加拿大全国保险会议上发表演讲(2040).

9月28日(三)

斯德哥尔摩--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在瑞典银行经济展望研讨会上发表讲话(1840).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)检视毛里塔尼亚和几内亚的贸易政策(至9月30日).

巴塞尔--瑞士央行副总裁乔丹发表演讲.

伦敦--英国央行公布9月20日会议上提出的政策建议.

9月29日(四)

东京--日本央行总裁白川方明在全国信用金库协会的活动发表演讲(0615).

柏林--德国总理梅克尔联合政府议会团体,料在下议院就欧元区欧洲金融稳定机构(EFSF)改革付诸表决.

斯德哥尔摩--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全球合作中心(Global Interdependence Center)一场会议发表讲话(1850).

布鲁塞尔--欧盟经济暨货币事务执委雷恩会晤德国经济部长罗斯勒.

维也纳--金融市场管理局(FMA)监管者就市场监管召开会议.发表讲演者包括欧洲央行管委诺沃特尼及奥地利财长Maria Fekter.

宾州拉德诺--美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在一场企业领袖论坛以"一名决策者对经济的看法"为题发表讲话(1230).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)