〔基金观点〕制药类股将因聚焦新兴市场而备受提振--Bedlam资产管理

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透伦敦9月21日电---英国Bedlam资产管理公司资深基金经理表示,制药股为一绝佳的投资标的,因该类股拥有产生自由现金流的能力、对新兴市场的曝险,以及可预测的需求趋势.
与Richard Greenwood共同掌管Bedlam全球收益、Bedlam英国及Bedlam欧洲基金的Felicity Smith指出,制药类股的前景仍在好转当中.
"新兴市场的需求增加,将有助于抵销美国专利到期的压力.毛利仍然颇佳,资本密集度低,公司并因撙节成本及更专注研发等自身发展的机遇而受惠,"她表示.
Smith押注瑞士诺华制药NOVN.VX等公司,指称其提供广大的产品基础,且具有绝佳的研究渠道.
Smith表示,随着股价到达合理价值,Bedlam于夏季初削减农业化学类股的持仓,但在8月初市场疲弱之际,又买回这些股票;Bedlam总计掌管7.03亿美元资产.
Bedlam并增持全球最大的氮肥制造商--挪威Yara International ASA(YAR.OL),以及全球最大农化公司Syngenta AG SYNN.VX的股票.
Smith表示,要对银行类股进行大规模的投资仍然言之过早.
"尽管英美银行业对欧洲二线国家的曝险较少,对趸售融资的依存度较低,在修补资产负债表上已经做了许多工作,但仍将为经济长期低成长所苦."(完)
--编译 龚芳;审校 吴云凌
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。