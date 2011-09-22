〔基金观点〕制药类股将因聚焦新兴市场而备受提振--Bedlam资产管理

路透伦敦9月21日电---英国Bedlam资产管理公司资深基金经理表示,制药股为一绝佳的投资标的,因该类股拥有产生自由现金流的能力、对新兴市场的曝险,以及可预测的需求趋势.

与Richard Greenwood共同掌管Bedlam全球收益、Bedlam英国及Bedlam欧洲基金的Felicity Smith指出,制药类股的前景仍在好转当中.

"新兴市场的需求增加,将有助于抵销美国专利到期的压力.毛利仍然颇佳,资本密集度低,公司并因撙节成本及更专注研发等自身发展的机遇而受惠,"她表示.

Smith押注瑞士诺华制药NOVN.VX等公司,指称其提供广大的产品基础,且具有绝佳的研究渠道.

Smith表示,随着股价到达合理价值,Bedlam于夏季初削减农业化学类股的持仓,但在8月初市场疲弱之际,又买回这些股票;Bedlam总计掌管7.03亿美元资产.

Bedlam并增持全球最大的氮肥制造商--挪威Yara International ASA(YAR.OL),以及全球最大农化公司Syngenta AG SYNN.VX的股票.

Smith表示,要对银行类股进行大规模的投资仍然言之过早.

"尽管英美银行业对欧洲二线国家的曝险较少,对趸售融资的依存度较低,在修补资产负债表上已经做了许多工作,但仍将为经济长期低成长所苦."(完)