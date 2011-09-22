〔台湾债市〕主要殖利率下跌,FED对美国经济的警告令避险需求升温

路透台北9月22日电---台湾债市主要殖利率周四下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)有关美国经济体质的警告令避险需求升温,不过相较股汇市的大幅下挫,债市追价力道似乎不足,令殖利率跌幅受限.

交易商并指出,昨日外资大举卖超下月到期的两年券98/7,今日卖压已有所趋缓,但并不代表其降低风险性资产的策略有所转变.短期欧债危机的相关议题仍将主导国际金融局势,交易商料以顺势短线操作为主.

对于债市没能随股汇市演出激情走势,一证券商交易主管称,"实质买盘没有追价,短券殖利率自然下不去."

另一大型金融机构交易主管则认为,100/9发行前交易殖利率已被交易商追得过低,此时不宜盲目跟进.

美联储警告经济有下行风险,投资者争相抛售风险性资产,亚洲股汇市纷纷下挫.台币兑美元TWD=TP盘中大贬逾4角.台股收盘重挫3.06%,大盘加权股价指数.TWII收跌230.38点至7,305.50.开盘时下跌1.54%.

跟据柜台买卖中心昨日公布的处所成交行情表资料,外资卖超98/7约38.5亿台币,成交利率在0.62%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -2.25 0.9705 0.9700-0.9850 19.5

10 100/9 A00109=TWO -1.47 1.2488 1.2330-1.2530 327.0

20 100/7 A00107=TWO +2.50 1.7050 1.7050-1.7050 0.5

30 100/8 A00108=TWO -0.80 1.8695 1.8600-1.8695 2.5

明日财政部将公布第四季发债计划,交易商普遍预料不会有意外发生.倒是下周二100/9得标利率在什麽位置,料将牵动债市的多空走向.

大型金融机构交易主管指出,"100/9有点overshooting(价格超涨)....标的时候,我们会保守."

另一证券商交易主管则称,实质买盘不认同目前的殖利率,导致长券端与10年券的利差扩大.

"但基本面已经不是很好,相信实质买盘迟早要面对现实."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 1.8695

20 100/7 A00107=TWO 1.7050

10 100/5 A00105=TWO 1.3195

5 100/6 A00106=TWO 0.9705

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)