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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:24 BJT

〔金属期市〕LME期铜跌至10个月低位,因美联储对经济示警打击信心

路透新加坡9月22日电---伦敦期铜CMCU3周四下跌3.1%,至10个月低点,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)警告称美国经济面临严重风险,打击投资者信心.

美联储还公布一项新的4,000亿美元计划,卖出较短年期债券和买入较长年期债券.[ID:nCN1980359]投资者对这项刺激计画感到失望,推低了大宗商品价格.

0157GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌2.3%至8,111美元;沪铜12月合约SCFc3跌3.3%至每吨60,840元人民币.

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