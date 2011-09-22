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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 10:26 BJT

《全球市场》亚股随美股走跌,美联储的悲观论调压抑买盘

* 除日本外MSCI亚太股指重挫3%至14个月低位

* 日经指数下跌1.6%

* 亚股尾随美股近3%跌势而走低

* 美元指数上扬0.7%至七个月高位

* 布兰特原油跌至每桶109美元

路透新加坡9月22日电---亚洲股市周四随美股下跌,美国联邦储备理事会(FED)警告美国经济前景不佳且存在严重下档风险,令投资人大为吃惊.

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