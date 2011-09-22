《外汇动态》一个月期美元/印尼卢比NDF跳涨至两年高位

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
0204GMT--一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=跳涨至近两年高位,因在境内市场流动性不足下,海外市场人士持续买进美元.
"NDF市场走势震盪,因海外投资者需要对其部位进行对冲.境内市场无法满足他们的需求,"一雅加达交易员表示.
一个月期NDF上涨2.9%至9,382,此前曾高见9,650,为2009年11月以来最高.
中长期投资大户等海外投资者的NDF需求,加上债券资金流出,协助提振现汇美元/卢比IDR=汇价.
市场一直见到印尼央行卖出美元/卢比以抑制其升势.交易员称,印尼央行在8,930水准出手干预.
美元卢比上涨1.3%至8,975.一个月期NDF和境内远汇IDR1MV=的价差在扩大至逾600点後,目前缩小至485点,暗示NDF持续引领境内市场.(完)
--编译 戴素萍;审校 龚芳
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特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
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