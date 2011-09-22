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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:32 BJT

《外汇动态》一个月期美元/印尼卢比NDF跳涨至两年高位

0204GMT--一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=跳涨至近两年高位,因在境内市场流动性不足下,海外市场人士持续买进美元.

"NDF市场走势震盪,因海外投资者需要对其部位进行对冲.境内市场无法满足他们的需求,"一雅加达交易员表示.

一个月期NDF上涨2.9%至9,382,此前曾高见9,650,为2009年11月以来最高.

中长期投资大户等海外投资者的NDF需求,加上债券资金流出,协助提振现汇美元/卢比IDR=汇价.

市场一直见到印尼央行卖出美元/卢比以抑制其升势.交易员称,印尼央行在8,930水准出手干预.

美元卢比上涨1.3%至8,975.一个月期NDF和境内远汇IDR1MV=的价差在扩大至逾600点後,目前缩小至485点,暗示NDF持续引领境内市场.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

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