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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 10:31 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,收益率曲线趋平

路透东京9月22日电---日本政府公债价格周四上涨,尾随美国长期债券的急升走势.此前美联储公布了备受期待的买进更多长债计画.

10年期日债JP10YTN=JBTC收益率(殖利率)低见0.965%,为去年11月以来最低.最新报0.970%,日内下跌1.5个基点.

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