《热点透视》FED祭出卖短债买长债操作,成果恐难让贝南克有沾光

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson; 编译 张明钧

路透纽约9月21日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)再度搬出1961年的戏法,也就是卖短债买长债(Operation Twist),藉以拉低长期利率.就其操作部位相当于国内生产总值(GDP)比例而言,这次的规模为60年代的四倍.这不但让FED财务风险升高,同时也带来物价压力.然而令人期望的是,这或许能够略为提振对中小企业的放款.

50年前的卖短债买长债操作是由诺贝尔经济学奖得主托宾(James Tobin)所发明,英文名称则是搭上了当时的热舞风潮.FED在那个时候买进了40亿美元,主要为1-5年期的公债,并卖出较短天期的公债.其目标在于降低长期利率,同时维持短期利率于高档,藉以限制美国储备中黄金外流的速度.该措施并未获得明显成效,时任美联储主席的William McChesney Martin後来表示,托宾的构想"无可救药的天真".

FED周三公布的计画规模达4,000亿美元,接近去年GDP的3%,而1961年的操作规模不到GDP的1%.FED卖出短期公债以买进6-30年中长期公债,也将使其承担更高的利率风险.由于FED的整体资产负债表规模不会增加,这样的举动仅会带来温和的通胀效果.其主要的刺激效果应该在于将长期利率拉低,使之接近短期利率水准,藉此鼓励对现金短绌的小型企业进行放贷,而非只是单纯买进长期公债及其近似品.

FED政策的争议性越来越高.共和党国会领袖更是夸张地致函FED主席贝南克,要求他打消进一步放宽政策的念头.然而美国联邦公开市场委员会(FOMC)三名委员的反对意见可能更形重要.诚然,贝南克不应该随政界人士起舞,但他应该仔细听听其同僚的说法.

若要让长短天期利率趋于一致,另外一个风险可能较低的做法就是提高隔夜拆款利率.不幸的是,FOMC基本上已经排除在2013年之前采取此一办法的可能性.无论如何,若说卖短债买长债是一条必经之路,新一轮的施行成果可能让贝南克没办法拿出来说嘴.(完)

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