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市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 11:16 BJT

〔台湾股市〕盘中扩大跌幅至3%,美联储对美经济发出警告

路透台北9月22日电---台湾股市周四盘中跌幅扩大至3%,追随美国以及亚洲股市的跌势,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)对经济的警告让投资者担忧.

本地时间11:09,加权股价指数.TWII重挫2.98%至7,311.13点,上一交易日收高0.57%.

同时间,台币兑美元TWD=TP重贬3.94角至30.344台币,续创八个月半新低.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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