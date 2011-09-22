〔路透调查〕英国房价明年趋稳前将再下跌4%,目前价格仍略微高估

路透伦敦9月21日电---周三的路透调查显示,英国房价明年趋稳之前将再跌4%,因经济艰困抑制了需求.

这项调查在过去一周访问了23位市场观察人士,其结果对于四年前在房价高点时买进的屋主可谓相当残酷;当时的房价迄今已经掉了约20%.

"我们认为消费者购买力遭到压缩、紧缩的财政政策、劳动市场走软以及忧心经济前景等因素,将让潜在的买家受限,令房价承压."IHS Global Insight的Howard Archer说.

"这些因素看来盖过了对房价构成支撑的超低利率."

英国房价今年上半年差不多持平,路透调查显示全年房价料将下滑1.5%,明年料大致持平.6月的路透调查中分析师预估今年房价将下跌2.0%,并在明年持稳.

伦敦房价明年则料温和上涨.

抵押贷款机构Halifax本月稍早时表示,英国8月份房价下滑1.2%,房价与收入比降至4.4,是2009年4月以来最低水平.

德国商业银行Peter Dixon表示,对购屋新手而言门槛仍高,"不只因为房价与收入相比过于昂贵,还因为缺乏信贷管道,这意味着首次购屋者必须有大笔存款."

而这种情况可能短期内不会改善.路透调查显示,六个月後月度抵押贷款批准件数约为5万件,12个月後将仅略升至5.5万件.

受访者认为,英国房价普遍说来仍有点高估,在1-10的量表中(1表示房价非常低估、10为非常高估),调查的预估中值为6,持平于6月调查结果.(完)