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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:12 BJT

〔东京汇市〕美元升至七个月新高,美联储举措打压风险胃纳

* 美联储祭出卖短债买长债政策,未提出量化宽松政策

* 新兴经济体货币大跌,提振美元

* 欧元/日圆触及10年低点,FED决议出炉後风险胃纳转弱

* 澳元/美元探向平价水准

* 瑞郎面临压力,传言称瑞士央行可能调整汇价目标

路透东京9月22日电---美元指数.DXY周四亚洲盘中升至七个月新高,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)称经济有"巨大的下行风险",但未提出大胆的货币宽松政策,反而是增加长天期公债在持仓中的比重.

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