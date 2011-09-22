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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:22 BJT

〔日本股市〕日经早市下跌1.6%,软银股价重挫

路透东京9月22日电---日本股市周四早盘下跌逾1%,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)称美国经济有巨大下行风险,软银(9984.T)重挫,因有报导称该公司可能将丧失独家销售iPhone的权利.

市场人士表示,日股下跌部分是因为4-9月上半年度结束前的国内部位调整所致,投资人通常会在这个时候了结获利.

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