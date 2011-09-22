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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:23 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扩大跌势,投资人规避风险

路透惠灵顿/悉尼9月22日电---澳元兑美元周四下探六周低位,跌破平价水准,因投资人全面撤离风险部位;新西兰元则是触及四个月低点,此前公布的疲软经济成长数据,成为反对提早升息的理由.

澳元兑美元AUD=D4下跌至0.9999美元,纽约市场报1.0063;稍早一度触及0.9990,创下8月9日以来最低.在短短24小时内,澳元重挫近3%.

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