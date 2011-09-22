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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 11:51 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,中油公司债交割续令资金趋紧

路透台北9月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳.因有60亿台币的台湾中油[CHIP.UL]七年期公司债发行,主要买盘--寿险业续走钱,令整体市场资金供应偏紧,但利率仍稳于既有区间.

资金调度人士表示,这两日中油公司债交割,寿险端资金供应减少,若要找钱则可往投信端寻觅.不过,投信业以收益为主要考量,多承作利率较高的非公债类,对附买回公债资金调度的帮助有限.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.(完)

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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