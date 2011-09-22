〔台湾债市〕RP利率持稳,中油公司债交割续令资金趋紧

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透台北9月22日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持稳.因有60亿台币的台湾中油[CHIP.UL]七年期公司债发行,主要买盘--寿险业续走钱,令整体市场资金供应偏紧,但利率仍稳于既有区间.
资金调度人士表示,这两日中油公司债交割,寿险端资金供应减少,若要找钱则可往投信端寻觅.不过,投信业以收益为主要考量,多承作利率较高的非公债类,对附买回公债资金调度的帮助有限.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.68-0.70%,与上日相同.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。