〔表格〕台湾8月经季节调整失业率为4.36%,较上月略低

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透台北9月22日电---台湾主计处周四公布,8月经季节调整後失业率为4.36%,略低于上月的4.37%.8月未经季节调整的失业率为4.45%,上月为4.41%.
台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.
以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):
2011年8月 2011年7月 2010年8月
失业率% 4.36 4.37 5.07
劳动人口 1,123.2 1,122.0 1,110.5
就业人口 1,074.2 1,072.9 1,054.2
失业人口 49.0 49.0 56.3
注: r代表修正後数据. (完)
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参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)
--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。