版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 22日 星期四 16:09 BJT

〔表格〕台湾8月经季节调整失业率为4.36%,较上月略低

路透台北9月22日电---台湾主计处周四公布,8月经季节调整後失业率为4.36%,略低于上月的4.37%.8月未经季节调整的失业率为4.45%,上月为4.41%.

台湾失业率受金融风暴影响在2009年8月到达6.04%的历史新高,随後即呈现连续下滑趋势.

以下为近月失业率(单位为百分比)及就业人口变化(单位为万人):

2011年8月 2011年7月 2010年8月

失业率% 4.36 4.37 5.07

劳动人口 1,123.2 1,122.0 1,110.5

就业人口 1,074.2 1,072.9 1,054.2

失业人口 49.0 49.0 56.3

注: r代表修正後数据. (完)

浏览台湾失业率方面的相关新闻,请点选[TW/JOBCN]

参看行政院主计处公布的失业率资料,网址为(www.dgbas.gov.tw)

--采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐