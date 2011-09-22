〔新西兰经济〕第二季GDP增幅放缓且不及预估,央行升息可能性降低(更新版)

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
(新增细节,分析师评论和背景)
路透惠灵顿9月22日电---新西兰第二季经济大幅放缓,打压新西兰元下跌,且更加支持了面对全球不确定性,央行将更长时间维持利率在低位的看法.
4-6月当季国内生产总值(GDP)经季节调整较第一季成长0.1%,远不及路透调查预估的0.5%及新西兰央行所预测的0.6%.
第一季时经济意外成长0.9%,这暗示国内经济具备韧性,且情况要比原先担心的要好得多.新西兰基督城2月发生强震.
第二季数据却显示经济活动不平均,且正值美国联邦储备理事会(美联储,FED)对美国疲弱经济面临巨大风险提出警告,这促使市场将新西兰升息时间预估从明年3月往後推至4月.
"成长幅度令人失望,没有才几周前想像得好,"ASB银行分析师Jane Turner."我们仍预期新西兰央行将等到明年3月才升息."
新西兰元兑美元NZD=从数据公布前的0.8050美元跌至0.7975.
在该数据公布後,市场反应暗示在明年4月前不会升息,原先预估为3月.未来12个月的升息幅度也从37个基点降至32个基点.
最新的路透调查显示,18位受访分析师中有12位预期新西兰央行下次利率会有行动是在2012年,数据公布前是10位.其馀受访分析师仍认为会在今年12月有所动作.(完)
--编译 戴素萍;审校 吴云凌
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
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