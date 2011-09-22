〔台湾新债〕台塑下周二将标售五年无担债,定价利率料在1.34-1.40%

路透台北9月22日电---台湾台塑集团旗下的台塑(1301.TW)周四表示,将标售今年度第一期无担保公司债,期限五年,金额计划50亿台币.此为继台化(1326.TW)、南亚(1303.TW)後,集团第三家在近期标售公司债的企业.

根据招标通知,这批公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.

两家承销商预期,虽然先前南亚公司债的得标利率已低见至1.35%,但因台塑计画标售的金额较高,利率再走低的空间不大,预料将落在1.34-1.40%区间.

台塑将在9月27日截止投标,并在三天内公布结果.

受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价;南亚随後在19日标售,以1.35%定价,并创近期五年期无担债发行利率新低纪录.[ID:nCT0400200]

台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)