〔台湾新债〕台塑下周二将标售五年无担债,定价利率料在1.34-1.40%

香港个股：电盈3亿英镑出售英国宽频业务予长和子公司，获利13亿港元
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
路透台北9月22日电---台湾台塑集团旗下的台塑(1301.TW)周四表示,将标售今年度第一期无担保公司债,期限五年,金额计划50亿台币.此为继台化(1326.TW)、南亚(1303.TW)後,集团第三家在近期标售公司债的企业.
根据招标通知,这批公司债采固定利率计价,届满第四、五年时分别还本二分之一,就持券人而言,此将令存续期较一般五年券缩短.
两家承销商预期,虽然先前南亚公司债的得标利率已低见至1.35%,但因台塑计画标售的金额较高,利率再走低的空间不大,预料将落在1.34-1.40%区间.
台塑将在9月27日截止投标,并在三天内公布结果.
受一年八次火灾公安事故影响,台塑集团旗下上市公司评等展望遭下调,但似乎无损公司债的标售成绩.台化于6日标售的五年期无担保公司债即以1.38%定价;南亚随後在19日标售,以1.35%定价,并创近期五年期无担债发行利率新低纪录.[ID:nCT0400200]
台塑集团为台湾主要公司债发行者;台塑长期发行人评等为"twAA-",但评等展望在六轻工安事件後,遭中华信评由"稳定"调为"负向".[ID:nCT0386028](完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。
人民银行在春节前一周上调了MLF利率，在节后第一天又上调了OMO和SLF利率，虽然存贷款基准利率未变，但有分析认为政策利率上调，实际上已算是加息。不过，货币政策收紧似乎未有打击A股，反而有资金密密买定持有A股的中资保险股，而且「沪港通」北向资金大幅增加。春节后A股或迎来一次小阳春，资金因而率先扫入保险股。
路透台北2月7日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期2,377.5亿台币。