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亚洲 | 2011年 9月 22日 星期四 13:09 BJT

〔路透基点〕中国万达广场寻求6.4亿元人民币四年期贷款--RLPC

路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,万达广场投资正在寻求一笔6.4亿元人民币四年期贷款.

消息人士称,中国农业银行苏州分行及中国银行苏州分行正在研究此案.

贷款利率条件为中国人民银行基准利率的110%.消息人士称,宽限期为一年,贷款分三期每年不等额偿还.

贷款资金用于万达广场在江苏的商业地产项目.

一名银行业消息人士称,万达广场投资目前寻求多笔贷款,以扩大江苏的万达广场.

万达广场投资为大连万达集团子公司.万达集团在中国各地经营33座城市综合体,根据官网资料,公司计画2012年时增加到70座.

镇江万达广场上个月开幕,是万达广场在江苏最新完成项目.根据公司官网,江苏太仓的万达广场项目正在施工.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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