〔路透基点〕中国万达广场寻求6.4亿元人民币四年期贷款--RLPC

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透香港9月22日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,万达广场投资正在寻求一笔6.4亿元人民币四年期贷款.
消息人士称,中国农业银行苏州分行及中国银行苏州分行正在研究此案.
贷款利率条件为中国人民银行基准利率的110%.消息人士称,宽限期为一年,贷款分三期每年不等额偿还.
贷款资金用于万达广场在江苏的商业地产项目.
一名银行业消息人士称,万达广场投资目前寻求多笔贷款,以扩大江苏的万达广场.
万达广场投资为大连万达集团子公司.万达集团在中国各地经营33座城市综合体,根据官网资料,公司计画2012年时增加到70座.
镇江万达广场上个月开幕,是万达广场在江苏最新完成项目.根据公司官网,江苏太仓的万达广场项目正在施工.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。