《企业看点》--9月22日财务活动报导摘要

港报社评：中港关系陷低谷，参选人须提解套--明报2月7日
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
路透9月22日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 日本经济新闻周四报导,新日本制铁(5401.T)和住友金属工业5405.T周四料将宣布两家公司明年10月合并时的股权交换比例,以及新公司名称.[ID:nL3E7KL39J]
* 中国媒体援引匿名消息人士报导,贵州省计画将三家市级商业银行合并为一家更大的省级银行,以协助缓解地方经济的融资困境. [ID:nL3E7KM03L]
* 媒体报导,德国麦德龙(Metro)(MEOG.DE)执行长Eckhard Cordes正考虑停止处置德国连锁超市Real的计画,以说服监管委员会的劳工代表答应续约.[ID:nL5E7KL6VF]
* 意大利裕信银行(CRDI.MI)旗下Bank Austria的东欧业务主管对奥地利一报纸说,该行对匈牙利政府计画让银行自行吸收对消费者外汇贷款的亏损甚感震惊,该行可能会暂停在匈牙利的业务计画.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 白云
特首参选人陆续交代政纲，土地房屋政策、政改和《基本法》23条立法等议题备受关注，惟如何理顺中央香港关系，却鲜有详细讨论。近期民调显示的特首参选人民望走势，已充分反映「中央因素」如何影响民意，部分市民对中央的逆反心态相当明显，然而在「一国两制」下，特首注定同时要向香港730万市民和中央负责，如何调和双方的观点和考虑，是特首职责所在。特首参选人须就理顺中央香港关系，带领和鼓励社会各界思考讨论，寻求改善之法。
内地收水，对冲美股亢奋的冲动。恒指 昨收报23,348，升1%；国指 收报9,840，升1.6%，大市成交额694亿港元。
路透香港2月7日 - 香港电讯业务营运商--电讯盈科 公布，以3亿英镑（约29.18亿港元）代价出售英国宽频业务予长和 旗下3英国，预计获利不少于13亿港元。