《企业看点》--9月22日财务活动报导摘要

路透9月22日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 日本经济新闻周四报导,新日本制铁(5401.T)和住友金属工业5405.T周四料将宣布两家公司明年10月合并时的股权交换比例,以及新公司名称.[ID:nL3E7KL39J]

* 中国媒体援引匿名消息人士报导,贵州省计画将三家市级商业银行合并为一家更大的省级银行,以协助缓解地方经济的融资困境. [ID:nL3E7KM03L]

* 媒体报导,德国麦德龙(Metro)(MEOG.DE)执行长Eckhard Cordes正考虑停止处置德国连锁超市Real的计画,以说服监管委员会的劳工代表答应续约.[ID:nL5E7KL6VF]

* 意大利裕信银行(CRDI.MI)旗下Bank Austria的东欧业务主管对奥地利一报纸说,该行对匈牙利政府计画让银行自行吸收对消费者外汇贷款的亏损甚感震惊,该行可能会暂停在匈牙利的业务计画.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)